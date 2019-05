Sony lancia PlayStation Productions per produrre film e serie tv dei propri franchise videoludici

Le cose dovrebbero essere più facili ora, rispetto a qualche anno fa, perché “molti filmmaker sono anche giocatori”:

Guardando i vecchi adattamenti, è chiaro che lo sceneggiatore o il regista non capivano quel mondo, o il concetto di videogioco. La sfida vera è: come traduciamo 80 ore di gameplay in un film? La risposta è: non si può fare. Dobbiamo scrivere per il pubblico cinematografico, non dobbiamo cercare di raccontare il gioco in un film. […] Vogliamo anche creare l’opportunità, per i fan dei nostri franchise, di avere maggiori punti di contatto con essi. Alcuni fan giocano 40-50 ore e poi devono aspettare tre, quattro anni per un nuovo episodio. Vogliamo dare loro dei posti dove andare e aggiungere qualcosa alla loro esperienza.