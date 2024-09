Morbius: Jared Harris ricorda la sua esperienza "Avevo un mutuo da pagare"

Pubblicazione: 23 settembre alle 11:30

Jared Harris ha ricordato, non troppo positivamente, la sua esperienza sul set del film Sony e Marvel Morbius.

L'attore interpretava il Dr. Emil Nicholas, la figura paterna di Michael Morbius, anche se è possibile avesse altre scene prima delle riprese aggiuntive.

Recentemente intervistato da iNews, Harris si è lamentato di come Hollywood abbia in gran parte adottato un approccio di caselle da spuntare in un film e di produzione di massa al cinema negli ultimi anni.

Certo, sì. Ho un mutuo da pagare. A volte dici di sì alle cose perché hai bisogno di fare dei soldi.

