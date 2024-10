Venom 3, le prime reazioni promuovono il film: "Il migliore della trilogia"

Pubblicazione: 22 ottobre alle 09:05

Venom 3 (Venom: The Last Dance) arriverà nei cinema questo weekend e sono ora disponibili le prime reazioni della stampa.

Venom: The Last Dance vi condurrà in un'avventura pazzesca ed esilarante dall'inizio alla fine! È un divertente popcorn-movie che mi ricorda i cinecomic dei primi anni 2000. L'azione è grandiosa ed è un tributo ai film d'azione degli anni '80. Ci sono un sacco di momenti divertenti. Ci sono buchi nella trama e alcuni problemi con la storia? Sì. È divertente? Sì.

Venom: The Last Dance è il più divertente della trilogia. È in gran parte un viaggio in auto divertente e dolce, con Eddie e Venom che vivono i loro sogni di fuggiaschi alla Thelma & Louise, tra karaoke in auto e salvataggio di cani. Potreste persino commuovervi.

Un gran finale EPICO ED EMOZIONANTE!!! Tom Hardy dà il massimo e la Sony non è mai stata così brava. L'azione mozzafiato soddisfa tutti i 50 cm [di Venom]. Non è solo un altro film su Venom, è uno dei MIGLIORI cinecomic in assoluto! Un finale appropriato che prepara quello che verrà.

È perfetto? No, tutt'altro. Tuttavia, fa molti più passi in avanti del primo Venom e ha una trama molto più corposa di Venom 2. Le voci su Spider Man 4 sono state gonfiate a dismisura, ma Venom 3 mi ha lasciato la voglia di saperne di più su questi due. E di Knull (soprattutto).

Venom 3 vede Tom Hardy darsi da fare per un finale divertente che si addice al franchise. Con una serie di scene che vanno dal bizzarro al folle, questo film non si tira indietro con l'azione "venomenale". Prendetelo per quello che è. Afferrate i popcorn e seguite il flusso di questo film on the road.

Venom: The Last Dance è il migliore dei film di Venom: la follia è stata notevolmente aumentata, ma anche il cuore. Non è perfetto, ma è molto divertente e c'è un mostro gigante che mastica le persone e spruzza sangue dalla nuca. Piuttosto folle.

Penso che Venom: The Last Dance sia il migliore dei tre, pur essendo incredibilmente brutto. È bizzarro e guardabile perché è disposto a provare qualsiasi cosa. Pesce simbionte? Certo. Sequenza di ballo della signora Chen? Perché no. Ho riso qualche volta, ma questa trilogia non ha concluso granché.

Nonostante alcuni non ne siano rimasti completamente soddisfatti, hli opinionisti sembrano concordare sul fatto che il terzo capitolo sia il migliore della saga dedicata al simbionte che hanno incassato 856 e 506,8 milioni di dollari.

