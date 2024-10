Pubblicazione: 28 ottobre alle 21:53

È ufficiale: Jumanji 4 ha una data di uscita.

La Sony / Columbia Pictures ha infatti annunciato di aver fissato l'uscita del film all'11 dicembre 2026. Alla regia ritroveremo Jake Kasdan, già regista di(2017) e(2019). Nel cast torneranno

Sono anni che si parla di questo nuovo capitolo della saga, che è diventata tale dopo il sequel / reboot del 2017. I primi due film di questa trilogia hanno incassato complessivamente 1.8 miliardi di dollari in tutto il mondo. Il piano è che questo film chiuda la trilogia, e come aveva detto l'anno scorso Kevin Hart concluderà la storyline del suo personaggio e di quello di Dwayne Johnson: "Abbiamo bisogno di qualcosa che porti a conclusione la vicenda di questo duo, non vogliamo lasciarlo irrisolto".