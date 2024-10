Venom 3, Tom Hardy non ha rimpianti per la conclusione della trilogia: "Tutto ciò che volevamo dare è nel film"

Pubblicazione: 27 ottobre alle 11:17

La storia di Eddie Brock sul grande schermo sembra si concluderà con Venom: The Last Dance, film in arrivo oggi nelle sale, e Tom Hardy ha rivelato di non avere alcun rimpianto nei confronti dell'epilogo della storia della sua versione del personaggio Marvel.

Tutto ciò che volevamo dare, considerato il tempo a disposizione, è nel film. [...] Tutto quello che vedete nel film è frutto dell'immaginazione di Kelly e anche della mia. Ma non è stato escluso nulla, è tutto scelto e mostrato al minimo dettaglio, inquadratura dopo inquadratura, ed è un riflesso completo del lavoro interno di qualcuno che ha profondamente a cuore tutto questo.

Intervistato da ScreenRant, l'attore ha spiegato:

Tom ha voluto quindi lodare Kelly Marcel per il suo primo incarico da regista, sostenendo che sia incredibile quello che è riuscita a fare tecnicamente e non solo, ed è per questo che è particolarmente orgoglioso di lei.

Fonte / ScreenRant

