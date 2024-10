Venom 3 compie una "retcon" della scena dei titoli di coda di Spider-Man: No Way Home, ecco come

Pubblicazione: 30 ottobre alle 15:14

L'inizio di Venom 3 (Venom: The Last Dance) compie una retcon della scena dei titoli di coda di Spider-Man: No Way Home. Vediamo sempre Eddie ubriaco in un bar che parla esplicitamente dell'Universo Cinematografico Marvel, ma con una modifica sostanziale dei dialoghi. Nel film Marvel uscito nel 2021, Eddie citava esplicitamente diversi personaggi dell'UCM, tra cui Iron Man, Thanos, Tony Stark e lo stesso Spider-Man. Quasi tutti questi riferimenti sono stati rimossi dall'incipit di Venom 3: Eddie allude semplicemente alle "gemme" di Thanos, con il barista che parla dei "cinque anni" in cui la sua famiglia è scomparsa. E poi basta.

Al di fuori del dialogo, una retcon ancora più grande è il modo in cui Eddie ritorna nel suo universo. Invece di farlo attraverso un incantesimo di Dottor Strange, viene violentemente scagliato all'indietro attraverso un portale simile a uno Sling Ring creato dal villain Knull.

Difficile capire le ragioni dietro questa sostanziale modifica. Una possibilità è che la Sony non volesse creare nel pubblico false aspettative sull'apparizione di Spider-Man, fomentate dalle parole di Tom Hardy prima dell'uscita del film, anche tenendo conto che la trama vede Eddie cercare di sfuggire alle forze dell'ordine nascondendosi a New York. La seconda è che i Marvel Studios abbiano semplicemente chiesto di rimuovere il riferimento, in quanto sarebbe diventato irrilevante o avrebbe interferito con i loro potenziali piani per Spider-Man 4, annunciato poco dopo l'uscita di Venom 3.

Venom: The Last Dance è al cinema dal 24 ottobre.