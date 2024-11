The Fantastic Four: First Steps, la sinossi ufficiale svela nuovi dettagli della trama

Pubblicazione: 15 novembre alle 16:07

La Disney ha diffuso una nuova sinossi ufficiale di The Fantastic Four: First Steps, il terzo film dei Marvel Studios in arrivo l'anno prossimo, che svela alcuni dettagli della trama del progetto.

Ambientato nella cornice pulsante di un mondo retro-futuristico ispirato agli anni '60, The Fantastic Four: First Steps dei Marvel Studios presenta agli spettatori la Prima Famiglia della Marvel, composta da Reed Richards/Mister Fantastic (Pedro Pascal), Sue Storm/Donna Invisibile (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Torcia Umana (Joseph Quinn) e Ben Grimm/La Cosa (Ebon Moss-Bachrach), mentre affronta la sua sfida più ardua.

Ve la riportiamo qui di seguito:

Intanto, alla prima mondiale del Gladiatore 2, Joseph Quinn ha svelato che mancano due settimane alla fine delle riprese:

The Fantastic Four - First Steps, di Matt Shakman, arriverà nelle sale il 25 luglio 2025.