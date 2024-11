Jude Law non pensa a un ritorno nel MCU: "Avrei voluto un personaggio più interessante"

Jude Law ha interpretato nel Marvel Cinematic Universe il ruolo di Yon-Rogg, venendo coinvolto nel film Captain Marvel e nella serie animata What If…?, e ha ora spiegato perché non è particolarmente interessato a un potenziale ritorno.

Il villain è stato sconfitto da Carol Danvers nel film e in una scena post-credit si rivela che è stato abbandonato su Sakaar, lasciando comunque in sospeso il suo destino.

Law, intervistato da GQ, ha ora dichiarato:

Girerei un altro film? Probabilmente no. Era okay. Il mio personaggio era un po' scarno. Volevo che fosse un po' più divertente. Speravo in un villain più malvagio e penso che continuavo ad avere idee che non sono finite in questo film. E quindi ho semplicemente fatto quanto mi è stato chiesto di fare.