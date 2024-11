Avengers: Endgame, Kevin Feige svela che la storia di Logan ha ispirato la morte di Iron Man

Pubblicazione: 14 novembre alle 13:30

Kevin Feige ha raccontato come Logan, il film con star Hugh Jackman ideato per concludere la storia di Wolverine, sia stato usato come fonte di ispirazione per gli eventi raccontati in Avengers: Endgame.

Ho sempre detto apertamente a Hugh che ha avuto uno dei migliori finali di ogni personaggio di finzione mai creato. E gli ho detto che è così fantastico quello che è riuscito a ottenere con Logan. Quello era ciò che speravamo di raggiungere con Robert Downey Jr. in Endgame, dare a questo personaggio incredibile e iconico un finale fantastico.

Il responsabile dei Marvel Studios ha infatti dichiarato:

Nel film Logan il personaggio interpretato da Jackman viene ucciso e dice addio a Laura/X-23. Nell'ultima scena la giovane copre la sua tomba con una croce appoggiata per rappresentare una X, riferimento agli X-Men.

In Deadpool & Wolverine il personaggio torna in scena, ma senza rovinare in nessun modo la narrazione proposta nell'apprezzato film diretto da James Mangold.