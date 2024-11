Deadpool & Wolverine, ascolti da record su Disney+ per il cinecomic Marvel

Pubblicazione: 19 novembre alle 11:43

La Disney ha diffuso i dati di ascolto di Deadpool & Wolverine nei primi 6 giorni di disponibilità in streaming su Disney+.

Da quando ha fatto il suo debutto il 12 novembre, il cinecomic è diventato il film live action più visto sulla piattaforma, superando, con ben 19.4 milioni di visualizzazioni globali (per visualizzazione si intende il tempo totale di streaming diviso per la durata del film). Stesso dicasi per la piattaforma HULU.

È l'ennesimo record per il film di Shawn Levy, che ha incassato 636.7 milioni di dollari negli Stati Uniti e 1.33 miliardi di dollari in tutto il mondo. Successivamente, ha battuto John Wick 4 come titolo vietato ai minori con le vendite digitali più alte nella sua prima settimana negli Stati Uniti. Deadpool & Wolverine è uscito in digitale il 1 ottobre, dopo una finestra cinematografica di 68 giorni. In home video è arrivato dopo 89 giorni dall'uscita al cinema.