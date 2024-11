Ryan Reynolds sta scrivendo un nuovo progetto (non Marvel) per riunirsi con Shawn Levy e Hugh Jackman dopo Deadpool & Wolverine

Ospite del podcast di Variety, Ryan Reynolds ha svelato di essere al lavoro su un nuovo progetto, non legato alla Marvel, che lo riunirà al regista Shawn Levy e al collega Hugh Jackman, dopo il grande successo di Deadpool & Wolverine. Ecco le parole dell'attore:

Passerò l'anno a scrivere. Sto scrivendo un film per me stesso, Hugh [Jackman] e Shawn [Levy], che non sarà Marvel.