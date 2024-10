Hugh Jackman e Ryan Reynolds ricreano l'annuncio di Deadpool & Wolverine... per svelare degli spettacoli dal vivo a New York

Pubblicazione: 10 ottobre alle 12:00

Due anni dopo il primo annuncio che Wolverine sarebbe tornato in un film come spalla di Deadpool, Hugh Jackman e Ryan Reynolds hanno ricreato quel primo video diventato virale. Lo scopo, come si scopre, è promuovere una serie di esibizioni di Jackman al Radio City Music Hall di New York.

Il video è girato nello stesso modo dell'annuncio del ritorno di Wolverine per Deadpool&Wolverine. Infatti, Jackman e Ryan Reynolds si trovano nella stessa casa e sullo stesso divano, solo che questa volta è Jackman a essere seduto e a rivolgersi allo spettatore, mentre Reynolds sale le scale sullo sfondo.

Dopo aver condiviso che tornare nei panni di Wolverine è stata l'esperienza più bella della sua vita, Jackman rivela che si è chiesto cosa verrà dopo. “Ehi Ryan? Vuoi venire a uno dei miei spettacoli dal vivo al Radio City Music Hall?” chiede quindi a Reynolds. La star di Deadpool pensa che farà parte dello spettacolo, e Jackman fa finta che sarà così, mentre scuote la testa verso la telecamera per dire "No". Infine sullo schermo compare il titolo dello spettacolo: From New York With Love.

Ed ecco tutte le date: