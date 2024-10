Ryan Reynolds e Hugh Jackman ricreano la sigla di Disney Channel

Pubblicazione: 02 ottobre alle 13:55

Ryan Reynolds e Hugh Jackman continuano il loro lungo ciclo di gag per promuovere il film Deadpool & Wolverine. Questa volta hanno ricreato insieme l'intro di Disney Channel con tanto di bacchette magiche. E, come sempre, Reynolds ha finito per prendersi gioco del suo film Lanterna verde.

Fonte / X

Trovate il video qua sotto: