Oceania: le riprese del live-action Disney quasi ai nastri di partenza, le prime prove in mare

Pubblicazione: 11 novembre alle 13:48

Mentre Oceania 2 si appresta ad arrivare nei cinema, la Disney batterà i primi ciak per l'adattamento live-action del primo film nell'isola di Oahu, alle Hawaii.

In attesa dell'inizio delle riprese fissato per questa settimana, infatti, la produzione ha iniziato a effettuare i primi test in mare, come mostrano alcune foto e video trapelati dal set.

Nel cast al fianco di Catherine Laga‘aia nei panni di Vaiana e The Rock troveremo John Tui nei panni del capo e padre di Vaiana, Frankie Adams sarà la madre di Vaianaq mentre Rena Owen interpreterà la saggia nonna, Tala.