La Disney rimpiazza il film di Star Wars in uscita a dicembre 2026 con L'era glaciale 6

Pubblicazione: 16 novembre alle 10:01

Come era prevedibile, la Disney ha deciso di spostare il film di Star Wars che inizialmente aveva fissato per il 18 dicembre 2026. Al suo posto, ha posizionato L'era glaciale 6.

Il progetto non aveva ancora un titolo ufficiale, ma l'idea è che si trattasse del film diretto da Sharmeen Obaid-Chinoy con protagonista Daisy Ridley, incentrato sugli eventi successivi a. Da quando è stato annunciato, il film ha perso prima gli sceneggiatori Damon Lindelof e Justin Britt-Gibson, e poi lo sceneggiatore Steven Knight. Da allora è tornato al punto di partenza, ma è stato confermato che la Lucasfilm punta molto su questo progetto: non è quindi da escludere che venga fissata una nuova data d'uscita per il mese di maggio del 2027, quando la saga compirà 50 anni. Nulla sappiamo sulla trama, se non che dovrebbe essere incentrata su Rey che crea un nuovo ordine Jedi.

Al momento l'unico film di Star Wars in produzione con una data di uscita fissata è The Mandalorian and Grogu, diretto da Jon Favreau, che uscirà a maggio del 2026. C'è un altro film di Star Wars fissato per il 17 dicembre 2027, ma sulla base di quello che dicevamo sopra è possibile che anche questa data venga modificata.

Fonte / Variety

Pochi giorni fa, poi, è stato annunciato che Simon Kinberg lavorerà a una nuova trilogia, ma ci vorrà molto tempo prima che questo progetto entri attivamente in sviluppo.