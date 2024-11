Andor: le nuove foto mostrano il ritorno di Orson Krennic, ecco qualche anticipazione sulla stagione 2

Pubblicazione: 15 novembre alle 11:13

La stagione 2 di Andor ha finalmente una data d'uscita, e grazie a Empire (via CBR) possiamo dare un primo sguardo ai personaggi e avere alcune anticipazioni sui nuovi episodi, che seguiranno il protagonista mentre si evolve in un leader per la nascente Alleanza Ribelle.

“È un uomo completamente dedito alla Ribellione, in un momento di ascensione”, anticipa il suo interprete Luna. “C'è un'enorme montagna da scalare per diventare l'uomo che incontriamo in Rogue One ”.

Nella seconda stagione, verrà poi introdotto K-2SO, interpretato da Alan Tudyk, che afferma:

Dal punto di vista del pubblico, probabilmente hanno creato la loro storia su come Cassian e K-2 hanno lavorato insieme. Il fatto che il suo migliore amico sia un droide, che ha dovuto riprogrammare, la dice lunga su Cassian. Ma come è successo e chi era prima? Queste domande troveranno risposta.

Tra i volti noti, ritroveremo invece, villain di Rogue One di cui veste i panni Ben Mendelsohn, che ha promesso quello che sembra uno scontro con Dedra Meero (Denise Gough). “Dedra contro Krennic? Penso che sia un po' un'accoppiata sbagliata. Sono tutti scagnozzi di Krennic. Vanno tutti in una direzione. Nell'Impero, se dici quello che pensi, ci sono divergenze di opinione".

Un'ultima anticipazione arriva grazie allo showrunner Tony Gilroy: “Racconteremo la storia del [pianeta] Yavin. Nessuno lo ha mai affrontato nel modo in cui lo faremo noi”.

Trovate tutte le informazioni su Andor nella nostra scheda.