Disney+ svela il trailer con le serie del 2025: ecco le prime scene di Percy Jackson 2, Andor 2 e Alien: Earth

Pubblicazione: 12 novembre alle 12:49

Dopo il trailer tutto dedicato alla Marvel, Disney plus ha svelato oggi uno sguardo alle serie più attese in arrivo in streaming nel 2025, da Andor 2 a Percy Jackson 2 passando per Alien: Earth.

Nell'anteprima, che trovate qui in alto, possiamo ammirare nello specifico immagini di: