Andor ha un nuovo titolo, confermati i salti temporali e il numero di episodi della seconda stagione

In occasione dello showcase Lucasfilm alla D23 Brasile, è stata confermata la data di uscita della seconda stagione di Andor, che ora ha un nuovo titolo: Andor - A Star Wars Story. Si tratta di una piccola modifica che allinea la serie a Rogue One - A Star Wars Story, il film di cui è prequel. Andor copre infatti il periodo che precede gli eventi del blockbuster, ambientato a sua volta pochi anni prima di Star Wars: Episodio IV - Una nuova speranza.

Durante il panel è stato quindi annunciato che la serie tornerà il 22 aprile 2025 (due giorni dopo la fine della Star Wars Celebration Tokyo). È stato poi confermato che coprirà un periodo di quattro anni attraverso 12 episodi, che saranno suddivisi in archi narrativi di tre episodi, ciascuno dei quali si concentrerà su pochi giorni di ogni anno: un'informazione a cui aveva già accennato tempo fa il creatore

Alla D23 era presente B2EMO, che ha annunciato ai fan la data di uscita e mostrato il nuovo logo. Questa la nuova sinossi:

Mentre la Stagione 1 seguiva un anno della vita di Cassian Andor, ambientato circa cinque anni prima degli eventi di Rogue One: A Star Wars Story, i prossimi episodi colmeranno il divario rimanente. Raccontando quattro anni in archi narrativi di tre episodi ciascuno, la Stagione 2 di Andor segue Cassian mentre si evolve in un leader per la nascente Alleanza Ribelle. Cassian poteva essere un eroe riluttante in passato, ma l’Andor che incontreremo il prossimo anno è mosso da uno scopo più elevato nella lotta per la libertà contro l’Impero.