Andor: la seconda stagione ha finalmente una data di uscita

Pubblicazione: 09 novembre alle 17:33

La seconda e ultima stagione di Andor ha finalmente una data di uscita, che è stata rivelata direttamente su Disney+.

Sapevamo già che i nuovi episodi, da tempo girati e in post-produzione, sarebbero usciti nel 2025. Ma ora abbiamo un giorno preciso: la scheda di Andor è stata infatti aggiornata per indicare il 22 aprile 2025, e cioè due anni e cinque mesi dopo il finale della prima stagione (23 novembre 2022). Non solo: la serie tornerà pochi giorni dopo la fine della Star Wars Celebration, che si terrà dal 18 al 20 aprile a Tokyo, in Giappone. Possiamo quindi immaginare che alla convention si terrà parte della promozione dei nuovi episodi.

La serie è un prequel di Rogue One e vede Diego Luna riprendere il ruolo principale, seguendo i suoi primi anni nella lotta per la Ribellione. Nel cast anche Kyle Soller, Adria Arjona, Stellan Skarsgård e Fiona Shaw. La storia copre i cinque anni precedenti gli eventi di Rogue One, in cui come noto il protagonista trova la sua fine.