Star Wars: Simon Kinberg sarà sceneggiatore e produttore di una nuova trilogia

Pubblicazione: 07 novembre alle 18:27

Lucasfilm ha stretto un accordo con Simon Kinberg che prevede lo sviluppo di una nuova trilogia di film di Star Wars.

Il filmmaker sarà coinvolto come sceneggiatore e produttore, in collaborazione con Kathleen Kennedy.

Secondo le prime anticipazioni ottenute da Deadline, la storia darà vita agli episodi 10-12 della saga degli Skywalker, iniziata con Guerre Stellari nel 1977.

Alcune fonti, tuttavia, sostengono invece che si darà inizio a una nuova saga che verrà sviluppata insieme alle storie firmate da James Mangold, Sharmeen Obaid-Chinoy, Taika Waititi e Donald Glover.

Disney e Lucasfilm non hanno commentato l'accordo con Kinberg, in passato co-creatore - insieme a Dave Filoni e Carrie Beck - della serie animata Star Wars Rebels, andata in onda per quattro stagioni.

Simon ha inoltre avuto un incarico di consulente nello sviluppo di Star Wars: Episodio VII: Il Risveglio della Forza, diretto da J.J. Abrams.