Star Wars: la Rey di Daisy Ridley sarà centrale nel futuro della saga? Cosa si nasconde dietro gli ultimi annunci

Pubblicazione: 13 novembre alle 11:00

Qualche giorno, vi abbiamo riportato come Simon Kinberg sarà sceneggiatore e produttore di una nuova trilogia di Star Wars. Non è ancora chiaro se la storia darà vita agli episodi 10-12 della saga degli Skywalker, o se porrà le basi per una nuova saga che verrà sviluppata insieme ai (diversi) film già annunciati. Si tratta del punto focale su cui ruota buona parte del futuro della Lucasfilm: "Realizzare film a se stanti o continuare la Saga degli Skywalker in qualsiasi forma è una questione fondamentale che la compagnia deve affrontare mentre cerca di andare avanti", sottolinea infatti una fonte a THR.

In qualunque caso, ad essere centrale, secondo la testata, sarà il personaggio di, interpretato danella nuova trilogia e che ritornerà sicuramente in uno dei nuovi lungometraggi, annunciato alla Star Wars Celebration del 2023 ma al momento ancora in cerca di uno sceneggiatore.

La Lucasfilm potrebbe aver accettato la proposta di Kinberg proprio per l'idea: "Qualsiasi cosa pur di dare un futuro a Rey". La ragazza è infatti l'unico nuovo personaggio di valore introdotto da film e serie del franchise da quando quest'ultimo è in mano alla Disney, se si escludono Mandalorian e Grogu, che avranno un film a loro dedicato. "Lei è la risorsa cinematografica più preziosa, in qualche modo forse l'unica, che Star Wars ha al momento. Le loro risorse sono un po' scarse" sottolineano altre fonti.

