Star Wars: Daisy Ridley è "spaventata" dall'idea di tornare a interpretare Rey, previsto più di un solo film?

In un'intervista con THR, Daisy Ridley ha parlato del nuovo film di Star Wars che la vedrà protagonista. Il progetto, annunciato alla Celebration di maggio 2023, è da allora in sviluppo e ha recentemente perso il suo sceneggiatore. La sua storia si ambienterà dopo gli eventi di L'ascesa di Skywalker e si dice racconterà gli sforzi di Rey (interpretata da Ridley) per avviare una nuova Accademia Jedi. L'attrice, che ha recentemente promesso "novità" in merito, ha condiviso ora i suoi sentimenti in merito all'idea di tornare a interpretare il personaggio.

Credo che il nuovo/i nuovi film saranno molto interessanti. Il tempo è passato e molte cose sono cambiate per me, quindi sarà interessante tornare a [interpretare] qualcuno che conosco così bene, ma in un momento così diverso. Per me rivestire di nuovo i panni di Rey dopo tutto il tempo in cui non l'abbiamo vista, è davvero spaventoso, ma anche emozinante.

Ha inoltre alluso alla possibilità che si tratti di più di un solo film:

Nell'attesa di capire se il film con Ridley vedrà mai la luce, arriverà invece sugli schermi nel maggio 2026 The Mandalorian & Grogu, di cui trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.