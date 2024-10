Star Wars: Steven Knight non è più lo sceneggiatore del film con Daisy Ridley, l'attrice promette novità

Pubblicazione: 25 ottobre alle 09:28

Dopo le voci dello scorso gennaio, arriva la conferma: Steven Knight non è più lo sceneggiatore del nuovo film di Star Wars con Daisy Ridley. La mente dietro Peaky Blinders (di cui al momento è in produzione il film), riporta Variety, ha ora ufficialmente lasciato l'incarico, che aveva assunto nel marzo 2023, subentrando a Damon Lindelof e Justin Britt-Gibson.

Presto novità?

La Disney è dunque alla ricerca di nuovi sceneggiatori per il progetto, che si ambienterà dopo gli eventi di L'ascesa di Skywalker e si dice racconterà gli sforzi di Rey (interpretata da Ridley) per avviare una nuova Accademia Jedi. La produzione dunque non partirà prima del prossimo anno. Alla regia è confermata Sharmeen Obaid-Chinoy (documentarista al suo debutto nel lungometraggio, dopo aver diretto alcuni episodi della serie Ms. Marvel ).

Durante un'intervista con Collider, Daisy Ridley ha preannunciato l'arrivo di novità. "Le cose si stanno evolvendo" ha spiegato. "Continuo a essere così emozionata, ci saranno presto aggiornamenti".

Nell'attesa di capire se il film con Ridley vedrà mai la luce, arriverà invece sugli schermi nel maggio 2026 The Mandalorian & Grogu, di cui trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.