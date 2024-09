Peaky Blinders: prima immagine di Cillian Murphy dal set del film

Pubblicazione: 30 settembre alle 17:31

Netflix ha pubblicato la prima immagine di Cillian Murphy dal set del film di Peaky Blinders in arrivo prossimamente.

La foto celebra l'inizio delle riprese, e potete vederla anche qui sotto.

Knight ha commentato:

Sono entusiasta di vedere le telecamere iniziare a girare questo nuovo capitolo della storia di Peaky Blinders, ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale. Il Paese è in guerra e lo stesso vale, ovviamente, per i nostri Peaky Blinders.

C’è una grande attesa ed entusiasmo tra il nostro eccezionale cast e la troupe. Siamo grati ai fan per averci portato a questo punto e crediamo che il prossimo capitolo porterà qualcosa di straordinario.

Harper ha aggiunto:

Alla regia sarà impegnato Tom Harper (Heart of Stone) e, attualmente, il lungometraggio non ha ancora un titolo ufficiale. Il filmmaker si è già occupato della realizzazione di alcuni episodi della prima stagione.

La sceneggiatura è firmata da Steven Knight, coinvolto anche come produttore in collaborazione con Caryn Mandabach, Murphy e Guy Heeley.

BBC Film sarà coinvolta nella realizzazione del lungometraggio, di cui non sono stati svelati i dettagli della trama.

Il film di Peaky Blinders arriverà prossimamente su Netflix.