Paul vs. Tyson: ascolti da capogiro su Netflix per il match dell'anno

Pubblicazione: 17 novembre alle 15:30

C'era molta attesa per il match di pugilato tra Jake Paul e Mike Tyson trasmesso in diretta mondiale su Netflix, attesa che è stata ripagata con ascolti da capogiro per il gigante dello streaming.

Numeri che Netflix ha deciso di rivelare, e che approfondirà nei prossimi giorni con ulteriori dati (incluso il numero totale di spettatori): al momento ha comunicato che l'incontro è stato seguito da un numero stimato di 60 milioni di account in tutto il mondo, con un picco di 65 milioni di stream simultanei. Non solo: 50 milioni di account hanno seguito in diretta il co-main event, che con i risultati finali potrebbe diventare l'evento sportivo professionale femminile più seguito nella storia degli Stati Uniti.

Al botteghino, il match Paul vs. Tyson ha raggiunto la cifra record di 18 milioni di dollari.

Nel corso degli ultimi due anni Netflix ha progressivamente iniziato a espandersi nel mondo degli eventi dal vivo, con special di stand-up di Chris Rock e Joe Rogan, il torneo di golf The Netflix Cup, l'evento di tennis The Netflix Slam, la reunion di Love is Blind e i SAG Awards. Non sempre ha rilasciato dati di ascolto precisi, quindi un confronto è difficile, ma il match Paul vs. Tyson avrà battuto facilmente tutti gli altri eventi (lo special di Rock ha totalizzato quasi 16 milioni di visualizzazioni in una settimana).

Il match Paul-Tyson rappresenta il più grande evento live prodotto da Netflix fino ad oggi, e come altri eventi precedenti è stato afflitto da problemi tecnici durante la trasmissione, con molti utenti che si sono lamentati di ritardi e buffering sui social. Il gigante dello streaming ha poche settimane per assicurarsi che problemi tecnici simili non si ripetano in futuro: a Natale, infatti, verranno trasmesse in diretta due partite dell'NFL, mentre a gennaio inizierà ad andare in onda ogni settimana uno show di wrestling del WWE. In entrambi i casi, le organizzazioni potrebbero non prendere bene disagi tecnici che con le trasmissioni sulla tv lineare non si presentavano.

Gli eventi in diretta rappresentano comunque una potenziale miniera d'oro per Netflix, in particolare per la neonata area pubblicitaria, pronta a riempire di inserzioni questi contenuti.