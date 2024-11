Cobra Kai 6 Parte 2: Thomas Ian Griffith commenta il ritorno di Silver

Pubblicazione: 19 novembre alle 15:00

Thomas Ian Griffith ha commentato il ritorno di Terry Silver nella stagione 6 di Cobra Kai, serie tornata sugli schermi di Netflix con gli episodi della Parte 2.

Il ritorno di Silver

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Il personaggio ritorna in scena apparendo in una vasca da bagno, come accaduto in The Karate Kid Part III e l'attore ha ammesso:

Mi ha spinto a convincermi a tornare e a finire in questo modo, sapendo quanto avrebbe significato per i fan e quanto sarebbe stato divertente.

Mi ha fatto entrare nel mondo di Hollywood, mi ha fatto lavorare come attore e poi vedere dove è arrivato e tornare dopo tutti questi anni, prendendo questo personaggio stereotipato e fare qualcosa di differente, mostrarne un altro lato, è fantastico. Per me è stata una gioia e un vero onore. Lo devi ai fan. Hai i fan originali che amano i film. Hai quelli nuovi che sono arrivati da poco in questo mondo e possono conoscere il background di questi personaggi attraverso i flashback. Semplicemente l'amore per un personaggio come Terry Silver è stato semplicemente straordinario. Farne parte è un'esperienza incredibile.

Griffith ha quindi sottolineato che far parte di questo fenomeno globale legato a Karate Kid è un onore:

Nei flashback, ad esempio, si vede il primo incontro di Silver con Sensei Wolf, di cui apprezza lo stile di combattimento, l'aggressività e la disperazione in cui si immedesima. L'attore ha ricordato che il personaggio può quindi controllarlo manipolandolo:

Pensa: 'Posso far parte di questo team e posso essere il proprietario di questo team e otterrò quello che voglio da questo tizio'. Hanno assunto un attore ed esperto di arti marziali incredibile, quindi ha funzionato realmente.

Nella parte 2, secondo Thomas, si vede il tradimento definitivo per quanto riguarda la sua storia con Kreese:

Quando hai una storia così profonda con qualcuno, qualcuno nei cui confronti sei stato leale, a cui hai dato così tanto al punto che lo hai tolto dalla situazione in cui era un senzatetto per strada, ti ferisce davvero. La differenza è che Terry è rimasto determinato in quello in cui crede, mentre Kreese è cambiato e ha questa debolezza di cui Terry è consapevole e non è accettabile. Penso che, mentre invecchi, ti chiedi: 'Ne valeva la pena? Quello a cui hai dedicato tutta la tua vita, ne valeva la pena?'. E se non è così, quella è una cosa così disperata. Quindi penso che Terry stia cercando di rimanere attaccato a quello e pensare: 'Tu sei semplicemente il nemico ora. Non significhi nulla'. Poi, quando Kreese porta un coltello a un combattimento di karate tra ragazzini, non è più perdonabile agli occhi di Terry.

Silver, invece, in un certo senso rispetta Daniel, quello che ha fatto e quanto è arrivato lontano nella vita, rendendolo un avversario degno per quanto riguarda il tempo e l'energia da impiegare. L'attore ha sottolineato che questo porta a dare vita a un rapporto davvero interessante tra i due personaggi.

Thomas Ian Griffith ha commentato la presenza delle scene d'azione sostenendo che gli aspetti fisici hanno sempre fatto parte della sua vita, come la necessità di occuparsi del suo equilibrio mentale. L'interprete del villain ha sottolineato:

Poter dire 'Certo, lo sto ancora facendo alla mia età' è divertente, ma non si è mai fermato. Non lo considero in quel modo. Come: 'Oh, stai allenandoti per uno show tv?'. Più che altro è: 'Questo sono io'. Questa serie è stato un modo grandioso per mostrarlo.

Griffith ha proseguito raccontando che Silver riesce a manipolare gli altri perché crede in quello che offre e c'è qualcosa di buono nell'essere dal lato di un vincitore. Terry, inoltre, è intelligente e quelle scene funzionano perché si impegna realmente in quello che fa.

Terry Silver nella serie Cobra Kai

L'esperienza nel mondo di Karate Kid

L'attore ha quindi ribadito che far parte del mondo di Karate Kid è un onore, in particolare per il fatto che ha avuto così tanto successo e ha conquistato così tante persone.

Per quei fan, per i fan originali che stanno ancora facendo il tifo per Terry Silver o per quelli che sono arrivati e stanno imparando a conoscere quel mondo tramite i flashback, semplicemente è stato così grandioso poter dire: 'Wow, abbiamo emozionato le persone. Abbiamo dato loro un po' di gioia, un po' di liberazione tramite in questo mondo credibile e assurdo del karate!'. Se c'è qualcosa in cui si possono immedesimare e apprezzare, che lavoro grandioso! Si è trattato semplicemente di un onore farne parte.

Griffith ha infine ricordato che scrive per Virgin River ed è qualcosa di totalmente diverso rispetto a Terry:

Sto scrivendo storie d'amore e si pensa: 'Quello è il tizio che interpreta Terry Silver!'. Ma penso che sia ciò che è divertente nell'essere un artista. Vuoi continuare a mescolare le cose ed esprimere lati diversi di te stesso.