Il Gattopardo: ecco il primo trailer dell'attesissima serie Netflix!

Pubblicazione: 19 novembre alle 15:37

Sale l'attesa per Il Gattopardo: oggi Netflix ha svelato infatti il teaser trailer della serie tratta dall'omonimo romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa e in lavorazione ormai da tempo. L'uscita dei sei episodi da cui è composta la serie è prevista per il 2025.

Nel teaser vediamonei panni di Don Fabrizio Corbera, Principe di Salina, insieme a(Concetta),(Angelica) e(Tancredi). Nel cast figurano anche Paolo Calabresi, Francesco Colella, Astrid Meloni e Greta Esposito.

Creata da Richard Warlow, la serie è diretta da Tom Shankland, affiancato da Giuseppe Capotondi (episodio 4) e Laura Luchetti (episodio 5).