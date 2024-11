Cobra Kai 6 Parte 2: i co-creatori commentano la storia di Tory

Pubblicazione: 16 novembre alle 15:17

I co-creatori della serie Cobra Kai hanno commentato gli eventi con al centro Tory nella Parte 2 della stagione 6, ora disponibile sugli schermi di Netflix.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

La storia riprende con Daniel LaRusso (Ralph Macchio) in crisi a causa dei segreti del suo mentore Mister Miyagi, mentre Johnny Lawrence (William Zabka) è altrettanto in difficoltà provando ad accettare gli insegnamenti di chi, in passato, era suo nemico.

C'è molta disfunzione in questo gruppo e viene dall'alto. Daniel non è nella migliore delle situazioni e sta iniziando a fare i conti con i misteri di Miyagi, mentre Johnny si sente sempre meno in grado di accettare Miyagi-Do.

Le conseguenze della scelta di Tory

Il co-creatore Josh Heald, intervistato da TVLine, ha dichiarato:

Tory (Peyton List) prende poi la decisione di ritornare tra le fila di Cobra Kai dopo che se ne era andata poche ore prima di un importante torneo di karate.

Jon Hurwitz ha dichiarato:

Nella mente di Tory stanno passando tutte le possibili emozioni. Non era stata una decisione presa a mente chiara, ma con un'emozione enorme legata alla morte della madre, provando la sensazione che fosse in debito con lei e dovesse affrontare quella cosa, oltre ad avere Kreese che la spingeva ad avere dubbi legati al fatto che forse non avrebbe avuto un trattamento equo con Miyagi-Do. E mentre è impegnata in quello scontro alla fine dell'episodio 5 della stagione 6 sta provando la sensazione che le parole di Kreese potrebbero essere vere. Ora si ritrova di nuovo nel team Cobra Kai ed è in crisi. Lei è in una situazione in opposizione al suo fidanzato con cui, solo una settimana circa prima, stava parlando di essere su quel podio insieme, ed è diventata amica dei Miyagi-Do. Ma sta cercando la vittoria. Lei è decisamente in crisi, ma sente che questa potrebbe essere la sua scelta migliore, e l'unica, in questo momento.

La decisione manda in difficoltà il dojo che si è lasciata alle spalle, tra cui il capitano-fidanzato Robby che diventa distratto all'inizio del Sekai Taikai, portando gli altri membri del suo team a mettere in dubbio che sia in grado di essere un leader, considerando le sconfitte subite all'inizio del torneo.

Heald ha sottolineato che Robby sta avendo una crisi e l'abbandono di Tory ha evidenziato i problemi del gruppo, facendo inoltre emergere delle domande sul legame che ha con la giovane:

Non è una situazione ottimale per un team se si volesse semplicemente riposare bene, allenarsi in modo soddisfacente e affrontare la battaglia di karate del secolo. Quindi, anche se è comprensibile che stanno affrontando tutto questo, si tratta del conflitto del tipo sbagliato e nel momento peggiore.

Tanner Buchanan, intervistato da TVLine, ha inoltre ribadito che Robby non sta affrontando bene la situazione:

Molte persone della sua vita se ne stanno andando e un'altra che in pratica se ne sta andando gli sta causando molto trauma perché non sa come gestirla. Penso abbia compiuto un errore non andando e provando a parlare a Tory alla fine della stagione 5, per vedere se poteva capire e risolvere la questione. Penso fosse immerso nelle sue emozioni e stesse pensando solo a sé stesso, e avrebbe dovuto gestire meglio la situazione, specialmente ora che è capitano.