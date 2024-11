Cobra Kai 6: Netflix svela la data di uscita della Parte 3

Pubblicazione: 15 novembre alle 19:26

Netflix ha confermato la data di uscita della Parte 3 della stagione 6 di Cobra Kai: l'appuntamento per i fan è stato fissato al 13 febbraio 2025.

Durante i titoli di coda della puntata 10 della seconda parte si annuncia infatti quando tornerà la serie con un'immagine che anticipa quando segnare nei propri calendari la data del gran finale dello show sequel di Karate Kid.

Lo show ha ancora cinque episodi per concludere in modo soddisfacente la storia dei personaggi, rimasta attualmente in sospeso.

La saga continuerà poi con il film Karate Kid: Legends in cui Ralph Macchio riprenderà la parte di Daniel LaRusso.