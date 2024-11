Netflix, storico accordo con WGI e 100autori: riconosciuto il credito "created by" anche in Italia

Pubblicazione: 13 novembre alle 15:47

Writers Guild Italia e l'associazione 100autori hanno siglato con Netflix un accordo che regolamenta, per la prima volta in Italia, il riconoscimento del credito di “Created by/creato da” per i creatori dei prodotti audiovisivi.

Le trattative tra autori del mondo dell'audiovisivo italiano e i rappresentanti del servizio di intrattenimento in streaming fanno seguito agli scioperi che nel 2023 hanno paralizzato Hollywood e che erano legati al rinnovo del contratto collettivo americano. Grazie a questo accordo, che è anche tra i primi a livello europeo, gli autori vedranno riconosciuto il proprio lavoro creativo secondo linee guida che ne definiscono con chiarezza modalità e forma. Tali linee guida comprendono un serie di condizioni indispensabili di scrittura stilate in funzione dell’attribuzione del "creato da" anche e soprattutto nei titoli dei prodotti audiovisivi, e d'ora in poi assieme alle linee guida per i registi saranno di fatto lo standard per stilare i contratti con i produttori italiani per gli show italiani di Netflix.

Il commento del presidente di WGI Giorgio Glaviano: