Oceania è il film Disney più visto in streaming di sempre

Pubblicazione: 11 novembre alle 11:26

Mentre mancano poche settimane all'uscita di Oceania 2, Bloomberg riporta dei dati molto interessanti legati al primo film, che spiegano perché la scelta di realizzare un sequel del film d'animazione - e di trasformarlo dalla serie tv inizialmente prevista a un grande evento cinematografico in uscita nel weekend del Ringraziamento - si ripagherà senza dubbio.

Il report cita dati Nielsen aggregati che dimostrano comesia il film Disney più visto di sempre in streaming. Da quando è stato lanciato insieme a Disney+ nel novembre del 2019, ha battuto ogni record diventando il titolo più visto sulla piattaforma: ad oggi ha infatti totalizzato 80 miliardi di minuti visualizzati (pari a 748 milioni di visualizzazioni, utilizzando "numero di ore visualizzate / durata del contenuto" come definizione). Secondo Nielsen, è anche uno dei quattro film più visti su qualsiasi servizio di streaming ogni anno negli ultimi cinque anni, e nel 2024 è rimasto nella Top 10 dello streaming ogni mese.

Chi ha dei figli verosimilmente non aveva bisogno di questi dati per avere la conferma del successo di Oceania, che già al cinema era stato in grado di incassare ben 687 milioni di dollari.

A questo punto è facile pensare che il sequel conquisterà il box-office americano (e globale) nel weekend lungo del Ringraziamento. Le previsioni attuali parlano di un incasso nei cinque giorni di almeno 150 milioni di dollari, favorito dalla assenza di prodotti per famiglie da quandoè uscito al cinema a fine settembre. A corroborare tali previsioni, le ottime prevendite riportate fin dal giorno d'apertura da Fandango