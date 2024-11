Oceania 2: il particolare traguardo già segnato dalla colonna sonora del film

Pubblicazione: 11 novembre alle 13:12

Quando uscirà al cinema, Oceania porterà con sé un importante record: sarà la prima volta che la colonna sonora completa di un film d'animazione Disney viene fermata da un duo tutto al femminile (non solo: saranno anche le autrici più giovani ad averlo fatto).

Il duo in questione è composto daed, rispettivamente 25 e 23 anni, che succedono a, Opetaia Foa’i e Mark Mancina, autori delle musiche e delle canzoni (Foa'i canterà anche nel sequel). La Disney crede molto nel lavoro di queste due autrici, tanto da aver selezionato già due canzoni per la candidatura agli Oscar:(cantata da Auli'i Cravalho, ovvero Vaiana) e(cantata da Dwayne Johnson, ovvero Maui).

In un lungo profilo su Billboard scopriamo di più su questi due talenti: Barlow è una cantautrice pop appassionata di musical, Bear è un prodigio del pianoforte classico e jazz ed è stata protetta dal compianto Quincy Jones - il suo sogno, quello di comporre colonne sonore per cinema e TV. Nel 2019 si sono conosciute e hanno iniziato a scrivere canzoni insieme. Durante la pandemia hanno scritto The Unofficial Bridgerton Musical Album, il cui successo è stato immenso tanto da far vincere loro un Grammy.

Perhanno ovviamente chiesto consigli a: “Mi ha dato una pila di libri su come strutturare un testo per essere non solo accurato nella narrazione, ma anche fluido e memorabile, in modo che colpisca la mente e il cuore della gente,” racconta Barlow. Il loro coinvolgimento è nato quando il progetto era ancora previsto come serie tv: ovviamente la decisione di trasformarlo in un film ha dato loro un carico di responsabilità in più, ma ha anche cambiato improvvisamente la traiettoria della loro carriera. Un'opportunità che non si sono lasciate sfuggire.

Oceania 2 uscirà nei cinema italiani il 27 novembre.