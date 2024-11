Oceania 2, chi sono i doppiatori del nuovo film Disney: c'è anche Giorgia

Pubblicazione: 13 novembre alle 18:56

Si avvicina l'uscita di Oceania 2, il nuovo lungometraggio animato firmato dai Walt Disney Animation Studios che arriverà nelle sale italiane il 27 novembre.

Oceania 2: tutti i doppiatori

Emanuela lonica è Vaiana (dialoghi)

Chiara Grispo è Vaiana (canzoni)

Fabrizio Vidale è Maui

Danilo Salpietro, è Moni, il cantastorie

Giulia Luzi è Loto, inventrice con un grande cuore

Marco Mete è Kele, membro dell’equipaggio di Vaiana

Giorgia, è Matangi, una figura misteriosa

Luna Tosti, è Simea, sorella minore di Vaiana

Roberto Pedicini, è Capo Tui, papà di Vaiana e rispettatissimo leader di Motunui

Micaela Incitti è Sina, mamma di Vaiana e rispettatissima leader di Motunui

Angela Finocchiaro è Nonna Tala

Dario Oppido è Tautai Vasa, antico antenato di Vaiana e della sua famiglia

Alistair Abell è Heihei, il gallo sprovveduto grande fan di Vaiana

Roberto Fidecaro è Nalo, il dio delle tempeste

Sophie Murgia, Giulietta Rebeggiani & Emma Puccio sono i Vaianabes

Oggi la divisione italiana della major ha annunciato ufficialmente l'elenco di tutti i doppiatori del film, svelando che tra le voci ufficiali ci sarà anche Giorgia, che interpreterà Matangi, figura misteriosa che si inserisce tra i nuovi personaggi di Oceania 2. La sua voce sarà anche nel nuovo brano “Perditi”. Dopo il primo film, poi, tornanoche darà voce ai dialoghi diche interpreterà le canzoni della protagonista, inoltre torneranno(Maui),(Nonna Tala) e molti altri.

Emanuela Ionica e Chiara Grispo interpretano rispettivamente i dialoghi e le canzoni di Vaiana, la stessa giovane donna tenace che, diventata una navigatrice, aveva attraversato l’oceano e affrontato il fuoco e i pericoli di Te Kā per trovare e liberare Te Fiti. Leader entusiasta e devota della sua isola di Motunui, Vaiana continua a guardare ai suoi antenati per capire chi è e da dove proviene. Il suo legame con il mare è forte, ma la sua nuova missione la costringerà a fare appello a una forza interiore che non è sicura di avere.

Fabrizio Vidale è Maui che torna a essere un semidio formidabile, brandendo il magico amo da pesca che gli permette di trasformarsi in vari animali a seconda di ciò che la situazione richiede. Dopo l’avventura che gli ha cambiato la vita al fianco di Vaiana ha continuato a fare ciò che fanno i semidei, incrociando le strade di altri semidei e cercando avventure. Ma quando Vaiana ha bisogno che si unisca a lei nel suo viaggio più impegnativo di sempre, Maui accetta. Chee-hoo!

Giorgia è Matangi, una figura misteriosa che mette in discussione tutto ciò che Vaiana pensa di sapere su se stessa. Circondata da pipistrelli e volpi volanti, Matangi è un tutt’uno con il suo esercito alato, il che rende un po’ complicato lavorare con lei. “Amo Matangi”, afferma il regista David Derrick Jr. “È stato Nalo a darle quel ruolo per impedire a chiunque di raggiungere Motufetú. Non le piace essere intrappolata e vuole la sua libertà”.

Ispirato, in parte, ai racconti della tradizione orale dei popoli e delle culture delle isole del Pacifico, il nuovo lungometraggio segue il successo del primo film e inizialmente era previsto per essere una serie tv. Nel 2023 è stato "promosso" a film per il grande schermo.

Angela Finocchiaro è Nonna Tala, il cui spirito resta con Vaiana, soprattutto quando si trova di fronte alle scelte più difficili. “Nonna Tala è uno dei nostri personaggi più speciali”, afferma lo sceneggiatore Jared Bush. “Ha lasciato un’impronta indelebile nel primo film ed è ancora una volta fondamentale per il viaggio di Vaiana”.

Oceania 2: la colonna sonora

La colonna sonora, composta da musiche originali di Barlow & Bear, Opetaia Foa‘i e Mark Mancina, uscirà su tutte le piattaforme digitali il 22 novembre e sarà anticipata, venerdì 15 novembre, dall’uscita di “Oltre quel reef”, end credit song del film.

Scritta dalle cantautrici vincitrici del Grammy® Award Abigail Barlow ed Emily Bear (Barlow & Bear), “Oltre quel reef” in Italia è interpretata da Chiara Grispo e racchiude perfettamente l'impavido senso dell'avventura di Vaiana e la sua voglia di mettere in connessione la sua isola con ciò che c’è al di là delle sue coste. “Oltre quel reef” sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e sarà possibile ascoltarla su Amazon Music, Apple Music e Spotify da venerdì 15 novembre.

Oltre a Barlow & Bear, Oceania 2 segna il ritorno del compositore Opetaia Foa'i, vincitore del Billboard Music Award e dell'American Music Award, e del compositore Mark Mancina, vincitore di un Grammy®, che aveva già composto le musiche del film originale Oceania.

Barlow & Bear hanno dichiarato: “Durante la stesura del testo, abbiamo parlato con molte persone originarie dell'Oceania e delle isole polinesiane, e ciò che li accomuna tutti è il profondo legame con il loro patrimonio e il modo in cui onorano i loro antenati. Per quanto questo viaggio sia scoraggiante per Vaiana, lei comunque non può tirarsi indietro. Questo viaggio la spaventa ma la esalta anche, perché è una chiamata degli antenati. E l'idea che l'oceano ci colleghi tutti è una parte molto importante della cultura delle isole del Pacifico e della cultura del viaggio”.

Oceania 2: le tracce della colonna sonora

“Tulou Tagaloa (Sei e Va’ai Mai)” – Interpretata da Olivia Foa‘i e Te Vaka

“Il nostro posto è qui” – Interpretata da Chiara Grispo & Cast – Oceania 2

“Tuputupu (The Feast)” – Interpretata da Te Vaka

“Oltre quel reef” – Interpretata da Chiara Grispo (featuring - Angela Finocchiaro)

“My Wish For You (Innocent Warrior)” – Interpretata da Opetaia Foa'i, Olivia Foa‘i e Sulata Foa‘i -Amiatu, Matthew Ineleo e Matatia Foa‘i

“Finding the Way” – Interpretata da Olivia Foa‘i e Te Vaka

“Di meglio che c’è?” – Interpretata da Giulia Luzi, Chiara Grispo, Danilo Salpietro e Marco Mete

“Perditi” – Interpretata da Giorgia

“Posso avere un Chee-Hoo?” – Interpretata da Fabrizio Vidale

“Mana Vavau” – Interpretata da Opetaia Foa‘i, Rachel House e Dwayne Johnson

“Oltre e ancor più in là” – Interpretata da Chiara Grispo

“Nuku O Kaiga” – Interpretata da Te Vaka

“Finding The Way (Reprise)” – Interpretata da Te Vaka

“La strada di casa (Te Fenua te Malie)” – Interpretata da Opetaia Foa'i, Olivia Foa'i, Te Vaka e Chiara Grispo

“Beyond” (End Credit Version) – Interpretata da Auli'i Cravalho (Featuring - Te Vaka)

“Oltre quel reef” – Versione titoli di coda – Interpretata da Chiara Grispo (Featuring - Te Vaka)

“We’re Back” (Te Vaka Version) – Interpretata da Olivia Foa‘i, Sulata Foa’i-Amiatu e Te Vaka

Oceania 2: la trama

Oceania 2 riunisce Vaiana e Maui, dopo tre anni, per un nuovo grande viaggio insieme a un gruppo di improbabili navigatori. Dopo aver ricevuto un inaspettato richiamo dai suoi antenati, Vaiana deve viaggiare verso i lontani mari dell’Oceania e in acque pericolose e dimenticate per un’avventura diversa da qualsiasi cosa abbia mai fatto.

Oceania 2 è diretto da David Derrick Jr., Jason Hand e Dana Ledoux Miller, e prodotto da Christina Chen e Yvett Merino, con le musiche delle vincitrici del Grammy® Abigail Barlow ed Emily Bear, del candidato al Grammy Opetaia Foa’i e del tre volte vincitore del Grammy Mark Mancina. Jared Bush e Miller sono gli sceneggiatori del film, i produttori esecutivi sono Jennifer Lee, Bush e Johnson.