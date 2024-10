Deadpool: Ryan Reynolds al lavoro su un progetto misterioso con Leslie Uggams

Pubblicazione: 23 ottobre alle 09:08

Dopo il grande successo di Deadpool & Wolverine (che continua a battere record), quale sarà il futuro del personaggio interpretato da Ryan Reynolds?

Al momento, non abbiamo notizie certe, ma qualcosa bolle in pentola. Ieri sera, l'attore ha condiviso nelle sue storie di Instagram due foto: la prima lo vede in costume con la didascalia “Oggi è stato divertente”. Nella seconda, è in compagnia dell'attrice Leslie Uggams (interprete di Al l'orba) in una stanza addobbata per Natale, con la scritta: “Ho visto la splendida, leggendaria, unica e sola, Leslie Uggams”.

Eccole di seguito:

Allo stato attuale, non è dato sapere a quale misterioso progetto si riferiscano i post di Reynolds. Forse uno speciale di Deadpool per le Feste, o magari una pubblicità per l'arrivo di Deadpool & Wolverine su Disney+ (ad oggi non è stata rivelata la data del suo debutto sulla piattaforma).

Trovate tutte le informazioni su Deadpool & Wolverine nella nostra scheda.