Deadpool & Wolverine: svelato il costo spropositato del costume della variante di John Byrne

In una video intervista con ComicBookMovie, i montatori di Deadpool & Wolverine - Dean Zimmerman e Shane Reid - hanno parlato del lavoro sulle varianti di Wolverine presenti nel film Marvel Studios e di come queste ultime siano state ridotte di numero.

A quanto pare, infatti, il costume di Hugh Jackman da indossare per la variante di Wolverine ispirata all’iconica versione gialla e marrone di John Byrne è stato cosi costoso da obbligare gli addetti ai lavori ad una scelta drastica in termini di ridimensionamento del budget del film:

Ovviamente ci sono anche stati problemi di tempistiche e budget all’opera con i quali abbiamo dovuto fare i conti. Ad esempio, per realizzare il costume giallo e marrone, abbiamo speso circa 100.000 dollari. È stato decisamente costoso.

Zimmerman ha poi concluso: "Quel costume supererà la prova del tempo. I costumisti hanno fatto tutto a mano, ogni centimetro aderisce perfettamente al corpo di Hugh".

Potete vedere l'intervista completa qui di seguito:

Proprio ieri, Andy Park, concept artist e direttore artistico ai Marvel Studios, aveva pubblicato il concept definitivo del costume della variante in questione:

La variante in questione è solo una delle tante che hanno comunque poi fatto la loro comparsa in Deadpool & Wolverine, disponibile ora per l’acquisto digitale e in home video in vari formati a partire dall’11 novembre.