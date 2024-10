Deadpool & Wolverine, il dietro le quinte di Like A Prayer in un video promozionale

Pubblicazione: 15 ottobre alle 16:30

Ryan Reynolds ci porta dietro le quinte di Deadpool & Wolverine, grazie a un reel Instagram dedicato alla realizzazione della scena di Like A Prayer. L'attore ha voluto condividere il suo personale apprezzamento e ringraziamento per il compositore Rob Simonsen, per l’Heavenly Voices Choir of South LA e la London Contemporary Orchestra.

Reynolds, dopo avere ricordato di avere voluto questo brano nel film e di come la musica, in origine, doveva fare da sfondo alla tragica morte di Colosso (“Poi Hugh si è unito alla squadra e ha cambiato il destino di tutti. Anche di Colosso, che è rimasto intatto… come la sua verginità”) ha speso parole di lode ed elogio per il compositore:

Gran parte della narrazione e della storia è portata avanti grazie al nostro compositore, Rob Simonsen. Una delle sfide più grandi che ha dovuto affrontare è stata realizzare la reprise corale di Like A Prayer. Abbiamo sempre avuto in mente di utilizzarla come reprise, ma con frammenti del pezzo originale. Infine, grazie ad un assist pazzesco da parte di Madonna, è diventato qualcosa di ancora più colossale.

Il video è un grande spot For Your Consideration per promuovere il brano ai Grammy nelle categorie migliore arrangiamento.

- con, è disponibile per l’acquisto digitale e sarà disponibile in home video in vari formati a partire dall’11 novembre.