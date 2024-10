Deadpool & Wolverine da record anche in digitale mentre il film è ancora in top-10 al cinema

Pubblicazione: 11 ottobre alle 18:30

Deadpool & Wolverine continua a battere record. Dopo essere diventato il film vietato ai minori con il maggior incasso cinematografico di tutti i tempi, il cinecomic dei Marvel Studios ha segnato la prima settimana di vendite digitali più alta di sempre sulle piattaforme digital nordamericane per un film vietato ai minori. La cifra precisa non è stata diramata, ma il record precedente era saldamente in mano a John Wick 4.

Tutto questo mentre il film è ancora nella top-ten al box-office americano: nell'ultima settimana ha incassato altri 2.1 milioni di dollari, salendo a 634 milioni di dollari complessivi negli USA e 1.33 miliardi di dollari in tutto il mondo. È il secondo maggiore incasso dell'anno dopo Inside Out 2 (652 milioni di dollari negli USA e 1.69 miliardi in tutto il mondo). Entrambi i film sono della Disney.

Il lancio in digitale è avvenuto il 1 ottobre, ovvero 68 giorni dopo l'uscita cinematografica, una finestra piuttosto ampia oggi come oggi. In 4K Ultra HD, Blu-Ray e DVD uscirà il 22 ottobre, con una finestra di 89 giorni. Non è stato ancora annunciato quando arriverà in streaming su Disney+, ma è difficile che ciò avvenga prima di Natale. Inside Out 2 ha avuto una finestra cinematografica di 104 giorni prima del lancio in streaming su Disney+, dove ha registrato il miglior debutto da Encanto (2021).

Su Deadpool & Wolverine leggi anche / Hugh Jackman e Ryan Reynolds ricreano l'annuncio di Deadpool & Wolverine... per svelare degli spettacoli dal vivo a New York