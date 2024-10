Venom 3: ecco come è stato creato il cavallo con cui si fonde il protagonista

Pubblicazione: 21 ottobre alle 18:00

Fin dal primo trailer di Venom 3 (Venom: The Last Dance) abbiamo visto il protagonista, interpretato da Tom Hardy, fondersi con un cavallo con cui poi lanciarsi al galoppo. Ecco la scena più nel dettaglio in una nuova clip condivisa su Twitter:

In un'intervista con EW, la regista Kelly Marcel e i suoi collaboratori hanno raccontato come il cavallo è stato portato in vita sullo schermo.

Dopo che l'artista Karl Lindberg ha creato la prima immagine dell'animale, gli addetti allo storyboard Jake Lunt Davies e Robert Consing hanno realizzato delle bozze per iniziare poi la previsualizzazione: un'animazione approssimativa della scena. Marcel voleva che fosse "davvero veloce e stupido", così Moffatt si è ispirato alle auto da corsa di Formula Uno e a Superman:

Abbiamo avuto l'idea che forse la macchina da presa non riuscisse a tenere il suo passo. Così abbiamo ripreso un'inquadratura di Superman, che ha un po' il sapore di Beep Beep. E ci sono inquadrature che riprendono direttamente la sequenza della moto per le strade di San Francisco nel primo film, che ci è sembrata un'idea divertente.

Kelly voleva che il cavallo fosse enorme, ma di conseguenza Tom sarebbe apparso davvero piccolo. Quindi abbiamo scoperto che era molto utile che sollevasse un sacco di polvere e detriti per trasmettere un senso di velocità e allo stesso tempo assicurarsi che sembrasse essere davvero grande. Abbiamo lavorato molto duramente con [il supervisore dei VFX] Dave [Lee] e il team di animazione della Double Negative per cercare di trasmettere questa sensazione, aggiungendo anche un leggero tremolio della macchina da presa.

Le riprese

Ma, a quanto pare, nemmeno una moto era abbastanza veloce e così hanno finito per accelerare il filmato di un esemplare che correva nel deserto in Spagna per ottenere finalmente la velocità giusta. Poi hanno dovuto affrontare un altro problema:

Terminato questo lavoro, è arrivato il momento di girare. “Il primo giorno sul set faceva davvero molto caldo e c'era un cavallo vero”, racconta Marcel. “Abbiamo girato la scena in ordine sparso: Tommy che scende dalla collina, tocca il cavallo, e poi si gira con il cavallo che si impenna”. Naturalmente, un addestratore era di turno per assicurarsi che la scena fosse girata secondo le norme di sicurezza e l'animale ha fatto il suo lavoro. "Abbiamo usato quel piccolo salto e poi abbiamo incorporato un ruggito più caratteristico, che potrebbe o meno riferirsi a un certo film sui dinosauri”, aggiunge Moffatt.

Poi è toccato a Tom Hardy:

Tommy non doveva quasi recitare, stava lì a toccare qualcosa che in realtà non c'è e reagiva a una cosa che in realtà non stava accadendo. Poi abbiamo attaccato Tommy a dei cavi e l'abbiamo fatto volare sul dorso di una specie di toro meccanico di un bar per cowboy. L'abbiamo fatto volare e l'abbiamo sbattuto sul retro di uno di quelli.

Hardy infatti ama fare da solo molti dei suoi stunt, anche se ciò significa essere sballottato in più location. “Non appena il cavallo decolla, diventa in CGI”, aggiunge Marcel. “Poi siamo andati in teatro di posa circondato da blue screen e abbiamo messo Tommy appeso a dei cavi sul dorso di un cavallo finto e poi gli abbiamo buttato addosso tonnellate e tonnellate e di vento per farlo volare. Vola in stile Superman, aggrappandosi a quelli che dovrebbero essere dei filamenti".

Una volta aggiunti tutti gli effetti visivi alle riprese, il team voleva assicurarsi che il cavallo avesse il momento che si meritava nel film. “Piuttosto che una cosa alla Zack Snyder in cui lo vediamo volare davanti alla macchina da presa, a Kelly piaceva molto l'idea di passare al ralenti”, racconta Moffatt. “In questo modo avremmo potuto mostrare la creatura e vedere Tom che si aggrappava alla sua schiena per salvarsi. È piuttosto ridicolo: Tom che viene schiaffeggiato dalla lingua del cavallo è un momento molto divertente".

Venom: The Last Dance uscirà al cinema il 23 ottobre. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.