Scarlet Witch: la showrunner di Agatha All Along commenta le ipotesi sul futuro del personaggio

Pubblicazione: 28 ottobre alle 14:00

La serie Agatha All Along, spinoff di WandaVision, ha alimentato le ipotesi dei fan legati a un possibile ritorno di Scarlet Witch nel MCU.

Questi personaggi sono così vivi per me, posso immaginare un milione di cose. Sono semplicemente così pieni e lo sono grazie agli attori che li interpretano, a come sono capaci e speciali.

La showrunner Jac Schaeffer aveva creato anche WandaVision e, intervistata da ScreenRant, ha ora parlato del possibile ritorno del personaggio interpretato da Elizabeth Olsen dichiarando:

Lo sono inoltre grazie agli autori con cui lavoro, alle idee che hanno e ai mondi che costruiscono. Quindi sì, ci sono milioni di di idee per tutte queste persone favolose.

Schaeffer ha aggiunto:

La showrunner non ha quindi confermato o smentito in modo chiaro se Scarlet Witch potrebbe tornare in scena, ma la serie Agatha All Along sembra gettare le basi per il futuro di Billy Maximoff, suo figlio, personaggio interpretato da Joe Locke.

Da tempo si parla di un possibile film con star Elizabeth Olsen, tuttavia per ora non c'è alcuna conferma e la storia proposta da Doctor Strange nel Multiverso della Follia ha lasciato in sospeso la storia di Wanda. Bisognerà quindi attendere per scoprire quello che accadrà nel finale di Agatha All Along e nella storia dei protagonisti.