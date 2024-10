Agatha All Along: picco di ascolti per l'episodio incentrato sul personaggio di Patti LuPone

Pubblicazione: 27 ottobre alle 15:30

Partita piuttosto in sordina, Agatha All Along sta recuperando molto terreno in termini di ascolti, tanto da spingere la Disney a comunicare il recente incremento numerico.

L'episodio 7, incentrato sul personaggio interpretato da Patti LuPone e acclamato da critica e pubblico, ha infatti totalizzato 4,2 milioni di visualizzazioni a livello globale su Disney+ nel suo primo giorno di streaming. La cifra è stata diffusa dalla stessa Disney, che non comunica i dati di ascolto con regolarità (e quando lo fa, è per sottolineare il successo di una serie o di un film). È un aumento del 35% rispetto all'episodio con cui ha esordito la serie, lanciato in streaming il 18 settembre. La puntata aveva totalizzato 9,3 milioni di visualizzazioni globali nei primi sette giorni: sarebbe interessante se la Disney diffondesse lo stesso dato anche per il settimo episodio, in modo da capire a quanto ammonta l'incremento in una settimana, ma già questo dato mostra come la serie stia crescendo settimana dopo settimana. Per fare un confronto, The Avolyte aveva ottenuto 4,8 milioni di visualizzazioni globali nel suo primo giorno di disponibilità in streaming.

Disney definisce una visualizzazione come il tempo di streaming totale diviso per la durata dell'episodio.

Fonte / TheWrap

Vi ricordiamo che la prossima settimana andranno in onda gli ultimi due episodi della serie, che saranno presentati in anteprima a Lucca Comics & Games