Agatha All Along: la showrunner svela come sono nate le "5 cattiverie" del passato di Agatha e racconta una scena tagliata

Pubblicazione: 20 ottobre alle 16:10

L'episodio più recente di Agatha All Along è ricco di colpi di scena ma anche di riferimenti alla cultura popolare, come la citazione a un classico della canzone americana: Jolene di Dolly Parton.

Parlando con TheWrap, la showrunner Jac Schaeffer ha svelato l'origine di questo riferimento, confermando che sì, "nell'Universo Cinematografico Marvel, Agatha è Jolene".

Nel sesto episodio della serie c'è un flashback nel quale il personaggio di Joe Locke, alla ricerca delle origini Agatha online, scopre che la donna dopo essere sopravvissuta ai processi alle streghe di Salem, fu presente durante l'affondamento del Titanic nel 1912 e al disastro dell'Hindenburg nel 1937. Su un ritaglio di giornale vediamo poi una foto in bianco e nero di una donna bionda che schiaffeggia Agatha. Il titolo recita: "Questa foto di sorveglianza del 1972 di Dolly Parton mostra la vera Jolene?"

Ricordo che fu uno dei giorni più divertenti in sala, quando tutti presentarono le loro piccole malefatte di Agatha. E Laura Donney disse: 'Lei è Jolene.' E tutti rimasero sbalorditi. Fu così divertente!

Schaeffer spiega che l'idea è venuta alla sceneggiatrice Laura Donney, dopo che lei aveva dato alla squadra il compito di ideare "cinque piccole cattiverie compiute da Agatha nel suo passato":

In realtà, Dolly Parton ha svelato che Jolene è ispirata a una cassiera dai capelli rossi che flirtava con suo marito Carl Dean.

Schaeffer ha anche condiviso i dettagli di una scena tagliata con il personaggio di Alice Wu-Gulliver e l'incidente d'auto che uccise William, dando così a Billy Maximoff un nuovo corpo:

C'è una scena che abbiamo tagliato per questioni di ritmo, in cui Alice sta intervistando il signor Kaplan, e lui continua a dire il nome di Billy, ma lei non riesce a sentirlo. Cerca di scriverlo, ma non riesce a sentirlo. Era una grande scena. Sono dei fantastici interpreti. È stata solo una questione di ritmo.