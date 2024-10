Agatha All Along: ecco come l'ultimo episodio "giustifica" gli eventi di WandaVision, la citazione agli Avengers

Pubblicazione: 18 ottobre alle 12:31

L’ultimo episodio di Agatha All Along, oltre a offrire una retrospettiva del personaggio di William Kaplan - alias Billy Maximoff come abbiamo scoperto la scorsa settimana - ha casualmente citato gli Avengers riciclando una delle scuse più vecchie del franchise.

Quando Billy chiede a Eddie cosa, secondo lui, sia successo a “quella specie di cupola rossa nel cielo ”, il suo ragazzo gli risponde infatti:

Scusa, quello non era un addestramento degli Avengers andato storto?

Così come affermava Rhodey in- per coprire la vera identità di Tony e i fatti attorno a Obadiah Stane che ruba l’armatura di Iron Monger - anche in Agatha la versione ufficiale (“attieniti al testo”) dei fatti di Westview e dell’anomalia rossa che imprigionava l’intera cittadina, è che un "addestramento" era andato male.

Chissà se uno degli Avengers - Wanda Maximoff - si farà viva entro la puntata finale, visto che, come abbiamo scoperto, l’anima del figlio Billy è in qualche modo riuscita a sopravvivere alla fine del suo incantesimo e al collasso della cupola, aggrappandosi al corpo senza vita dell’adolescente William Kaplan.

L’ipotesi sembra in ogni caso improbabile: Wanda è dichiarata morta anche in questo ultimo episodio, ma aspettiamo i prossimi tre episodi di Agatha All Along per capire cosa il futuro ha in serbo per Wanda e i suoi gemelli, Billy… e Tommy.

Vi ricordiamo che Agatha All Along è disponibile su Disney+ con un episodio a settimana ogni giovedì, l’ultima puntata andrà in onda il giorno di halloween con una proiezione speciale a Lucca Comics & Games.