Agatha All Along: la spiegazione dell'episodio 6, da un ritorno inaspettato alle origini del personaggio di Joe Locke

Spoiler Alert

Dopo la rivelazione del quinto episodio sull'identità del misterioso personaggio interpretato da Joe Locke, il sesto episodio di Agatha All Along entra finalmente in profondità nel passato di Billy Maximoff (ovvero Wiccan) e riporta in scena persino un personaggio di WandaVision, ovvero Ralph Bohner, il falso Pietro, interpretato da Evan Peters.

Le origini di Billy Maximoff

Il sesto episodio ci fa quindi compiere un tuffo nel passato di William/Billy, sospendendo per un po' la trama principale della Strada delle Streghe.

La puntata inizia con William Kaplan al suo bar mitzvah, dove incontra una veggente: si tratta di Lilia Calderu (Patti LuPone), che gli legge la mano e gli rivela che la sua linea della vita è spezzata in due. Crea poi per lui un amuleto con un serpente e lo mette nel cappotto di William: si tratta dell'incantesimo del Sigillo di Billy (che infatti a fine puntata lo distruggerà), Lilia non lo ricordava perché funziona anche sulla strega che lo ha lanciato. Non sappiamo perché Lilia abbia deciso di creare questo sigillo, forse i suoi poteri di divinazione le hanno fatto intuire il destino di William e l'ingresso di Billy, e ha voluto proteggerlo in qualche modo dalla possibilità che Agatha volesse sfruttarlo o che le conseguenze dei gesti di Wanda avessero ripercussioni su di lui.

L'incontro con Ralph Bohner

Più avanti, William muore in un incidente stradale nei pressi di Westview, e il suo corpo diventa il contenitore dello spirito di Billy Maximoff, che inizia così una nuova vita senza comprendere bene chi realmente sia. Non ricorda infatti il passato di William, né ricorda qualcosa del suo passato nell'illusione di Westview. Capisce però subito di avere dei poteri: i poteri di Wiccan. Durante la puntata scopriamo che non ha conosciuto solo Lilia, ma anche che seguiva il canale YouTube sulla skincare di(Sasheer Zamata) e che alla morte di William era presente la detective(Ali Ahn).

Per scoprire di più sulla sua identità, Billy indaga sull'incidente di Westview e su Agatha Harkness, imbattendosi in un utente Reddit che viveva nella cittadina: Bohnerrific69. Si tratta di Ralph Bohner (Evan Peters), l'abitante di Westview trasformato da Agatha in un finto Pietro Maximoff per manipolare Wanda. Billy, con il suo fidanzato, incontra quindi Ralph in un sottopasso. Questi fa una sorta di riepilogo dei fatti di WandaVision (per chi non avesse visto la serie...), confermando una volta per tutte di essere un normale residente di Westview (quindi NO, non è Quicksilver), e con le sue rivelazioni aiuta Billy a identificare in Agatha la strega che sta cercando.

La curiosità / WandaVision, Pietro doveva morire in una puntata in stile CSI nei piani originali della serie

Le rivelazioni di Agatha

Tornati nella trama principale, vediamo Agatha che riesce a liberarsi dalla palude in cui lei e le altre streghe erano state lanciate da Billy. Nell'episodio 5 avevamo già intuito che Agatha sospettava della sua vera identità, sospetti confermati quando ha scoperto che suo figlio Nicholas Scratch non era vivo e che Billy utilizzava degli incantesimi simili a quelli di Wanda.

Liberatasi dal fango, rivela al ragazzo che quando l'ESA (il campo di forza esagonale) è stato distrutto, l'anima di Billy creata da Wanda ha cercato un altro ospite, ovvero il corpo morto di William Kaplan (una spiegazione coerente con le origini a fumetti del personaggio).

Che fine ha fatto Tommy Maximoff?

Agatha cerca quindi di incoraggiare Billy ad accettare il suo talento, ma il ragazzo le spiega di non essere interessato al potere, e che non è per questa ragione che sta percorrendo la Strada delle Streghe: in realtà il suo reale obiettivo è trovare Tommy, il fratello gemello del quale non abbiamo notizie da WandaVision. Nei fumetti, Tommy Maximoff rinasce come Tommy Shepherd, un bambino problematico che accidentalmente distrugge la sua scuola quando scopre i suoi poteri da velocista e viene rinchiuso in una struttura perché venga trasformato in un'arma vivente. Verrà liberato dagli Young Avengers. Non abbiamo idea se i Marvel Studios intendano seguire fedelmente questa traccia - storicamente, le vicende sullo schermo vengono riadattate e modificate, anche se il percorso verso la creazione degli Young Avengers sul piccolo schermo sembra ormai impostato.