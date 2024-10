Agatha All Along: la Marvel svela l'identità di Joe Locke con un poster e mostra il trailer degli episodi rimanenti

Pubblicazione: 14 ottobre alle 16:23

Spoiler Alert

Siamo giunti alla metà della prima stagione di Agatha All Along, la serie dei Marvel Studios in corso su Disney Plus.

Per l'occasione, lo studio ha mostrato un trailer che preannuncia tutto quello che ancora deve succedere nella serie.

Ma non è tutto: a seguire potete ammirare anche la locandina dedicata alla vera identità di "Teen", il personaggio di Joe Locke che si è scoperto essere Billy Maximoff, figlio di Wanda, nei fumetti anche noto come Wiccan.

L'episodio numero sei diarriverà in streaming su Disney plus a partire da domani: qui è disponibile tutto il calendario