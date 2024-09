Agatha All Along: il calendario di uscita degli episodi

Pubblicazione: 19 settembre alle 11:30

Oggi, 19 settembre, sono usciti su Disney Plus i primi 2 episodi della serie Agatha All Along, spin off di WandaVision, con protagonista Kathryn Hahn che veste i panni della strega Agatha Harkness.

La serie firmata da(sceneggiatrice di Black Widow oltre che della serie dedicata a Scarlet Witch) sarà composta in tutto da 9 puntate che daranno modo ai fan di conoscere, passo dopo passo, la leggendaria strada delle streghe. Ma quando usciranno tutte? La piattaforma streaming ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un calendario con l'uscita di tutti gli episodi.

Dopo essere arrivata su Disney Plus con il debutto dei primi due episodi, la serie si concluderà in tempo per Halloween, il 31 ottobre, con due episodi finali.

Ecco il calendario di uscita della serie tv su Agatha Harkness:

19 settembre: episodio 1 e 2

26 settembre: episodio 3

3 ottobre: episodio 4

10 ottobre: episodio 5

17 ottobre: episodio 6

24 ottobre: episodio 7

31 ottobre: episodio 8 e 9

Agatha All Along: trama della serie

La serie tv Marvel su Agatha vede la protagonista continuare a vivere sotto la maledizione infertale da Wanda Maximoff al termine di WandaVision.

L’arrivo di un misterioso ragazzo, però, permette alla strega di liberarsi dall’incantesimo, facendo capire alla donna di essere stata prosciugata dei suoi poteri magici.

Inizia quindi un viaggio lungo la Strada delle Streghe, un percorso che secondo le leggende potrebbe permettere ad Agatha di tornare a essere la forza della natura di un tempo. Per riuscire nella sua impresa, però, la donna avrà bisogno di formare una squadra. O meglio: una congrega...

Agatha All Along: trailer

Uscito in occasione della D23 Expo, il trailer offre un primo sguardo alla serie e ai suoi protagonisti:

Le opinioni della critica

La critica ha avuto modo di vedere finora i primi quattro episodi sui nove programmati della serie, e il giudizio è abbastanza positivo, almeno a giudicare dalle prime reazioni.

Chi è Agatha Harkness

Agatha Harkness è una delle streghe più potenti dell'Universo Marvel, con una lunga esistenza che risale a millenni prima della caduta di Atlantide.

Ha vissuto molte epoche e guidato una congrega di streghe durante i processi di Salem nel Settecento, operando spesso a favore delle donne che usano la magia per il bene.

A differenza della sua rappresentazione in WandaVision, nei fumetti è una forza positiva, addestrando maghe durante la Seconda Guerra Mondiale per combattere gli occultisti nazisti. Il suo passato rimane in gran parte misterioso, ma sappiamo che ha avuto almeno un marito e un figlio.

La serie si collega agli ultimi avvenimenti accaduti in WandaVision e in Doctor Strange nel Multiverso della Follia. È passato troppo tempo e avete bisogno che qualcuno vi rinfreschi la memoria? Non vi ricordate quali siano gli avvenimenti che conducono ad Agatha All Along? Eccoci qui, al vostro servizio!