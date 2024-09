Agatha All Along, tutto quello che c'è da sapere prima di vedere la nuova serie targata Marvel Studios

Pubblicazione: 14 settembre alle 09:38

Spoiler Alert

Manca ormai meno di una settimana all’uscita di Agatha All Along, la nuova miniserie targata Marvel Studios firmata dalla showrunner WandaVision Jan Schaeffer. Si tratta di un progetto dalle leggere tinte horror che durerà nove episodi e debutterà il 19 settembre (in Italia) su Disney+.

In base a quanto sappiamo finora, la storia vede Agatha Harkness continuare a vivere sotto la maledizione infertale da Wanda Maximoff al termine del già citato WandaVision. L’arrivo di un misterioso ragazzo, però, permette alla strega di liberarsi dall’incantesimo, facendo capire alla donna di essere stata prosciugata dei suoi poteri magici. Ha quindi inizio un viaggio lungo la Strada delle Streghe, un percorso che secondo le leggende potrebbe permettere ad Agatha di tornare la forza della natura di un tempo. Per riuscire nella sua impresa, però, la donna avrà bisogno di formare una squadra. O meglio:

Agatha All Along, pur senza avere nel cast gli eroi più memorabili tratti dai fumetti della Casa delle Idee, sembra un’opera solida. Uno show forte di un cast di spessore (tra tutti la magnifica Kathryn Hahn nel ruolo della protagonista) e di un mood diverso dai precedenti prodotti Marvel. Com'era lecito aspettarsi, però, questa serie TV si collega agli ultimi avvenimenti accaduti in WandaVision e in Doctor Strange nel Multiverso della Follia. È passato troppo tempo e avete bisogno che qualcuno vi rinfreschi la memoria? Eccoci qui, al vostro servizio!

L'inizio della fine

Ambientato nella tranquilla cittadina di Westview, WandaVision ha come protagonisti Wanda e Visione, decisi a stare lontani dagli scontri tra supereroi e a vivere una felice vita insieme. Eppure è evidente sin da subito che c’è qualcosa di strano. Visione dovrebbe essere morto in seguito agli avvenimenti di Avengers: Infinity War e ogni cosa a Westview sembra finta, come se facesse parte di una vecchia sitcom. Gli abitanti si comportano in modo strano, mentre i due protagonisti diventano genitori e vedono crescere i propri figli nel giro di pochi minuti.

Insomma: Westview non è quella che sembra. E la colpa è di Wanda Maximoff.

La supereroina, impazzita per il dolore causato dalla morte di Visione, ha infatti recuperato il suo corpo, “riportandolo in vita” con i suoi poteri e ratiagliandosi un mondo idilliaco nel quale vivere. Un mondo fatto da persone tenute sotto il giogo dei suoi poteri e costantemente attaccato dallo S.W.O.R.D., un’agenzia governativa decisa a capire cosa sia successo alla cittadina americana, tagliata fuori da qualsiasi comunicazione. In mezzo a tutto questo troviamo Agatha Harkness, potente strega affascinata dagli straordinari poteri di Wanda. Nonostante i reiterati tentativi di mantenere intatta questa sua grande illusione, Wanda finisce per scontrarsi con Agatha e risvegliare così i poteri della Scarlet Witch.

In un momento di lucidità, annulla quindi l’incantesimo sugli abitanti di Westview e ripristina la realtà iniziale. Questo comporta la morte del suo Visione e la scomparsa dei due figli, che ovviamente non sono mai esistiti. Prima di andarsene per sempre dalla cittadina, Wanda lancia un’ultima maledizione su Agatha, costringendola all’interno di un ruolo fittizio e facendole dimenticare la sua identità. Nella scena finale della stagione vediamo la novella Scarlet Witch studiare il Darkhold, un libro malvagio posseduto prima da Agatha. Un libro che non lascia presagire nulla di buono.

Nel multiverso della follia

Quando Stephen Strange si trova a combattere contro un mostruoso demone durante il giorno delle nozze della sua ex, decide di chiedere aiuto a Wanda per capire cosa stia succedendo e perché quella creatura fosse tanto interessata a una ragazzina di nome America Chavez. Con sua grande sorpresa, lo Stregone Supremo scopre che Wanda non ha affatto superato gli eventi di Westview e che, anzi, questi l’hanno resa ancora più folle e pericolosa. Intenzionata a fare qualsiasi cosa per avere indietro la propria famiglia, la Scarlet Witch ha infatti consultato il Darkhold e scoperto l’esistenza del Multiverso. Un Multiverso che prevede delle realtà nelle quali i suoi figli sono esistiti realmente. Per raggiungere quelle dimensioni ha però bisogno di America, una ragazzina che ha proprio il potere di balzare da un capo all’altro del Multiverso.

Ha quindi inizio uno scontro attraverso le realtà tra Stephen Strange e Wanda Maximoff. Un scontro all’ultimo sangue, che mette in seria difficoltà lo Stregone Supremo, costretto a utilizzare a sua volta il Darkhold per affrontare una strega tanto potente. Una volta resasi conto del dolore inflitto e di non poter tornare più indietro, Wanda utilizza tutto il suo potere per distruggere tutte le versioni possibili del libro malvagio e per togliersi la vita. Con la morte della Scarlet Witch, l’universo magico può quindi trovare una nuova direzione. Sempre che Strange non sia stato infettato in maniera definitiva dal Darkhold, ma questo lo scopriremo solamente in futuro.

Il potenziale di Agatha All Along

Lo ammettiamo: siamo davvero impazienti di scoprire come Jan Schaeffer abbia deciso di continuare la storia di Agatha. Le possibilità, dopotutto, sono infinite. Lo show in uscita la prossima settimana, infatti, potrebbe darci nuove informazioni sulla scomparsa di Wanda, sulla gestione della magia nel Marvel Cinematic Universe e, se alcuni rumor si rivelassero veri, contribuire alla nascita degli Young Avengers. Evitiamo di entrare più nel dettaglio in modo da non danneggiare l’esperienza a coloro che vogliono arrivare puri all’uscita della serie TV, ma sappiate che ci sono diversi elementi che potrebbero rendere questo show meritevole di attenzione. E si: l'opportunità di rivedere in scena l’Agatha interpretata da Kathryn Hahn è assolutamente uno di questi.