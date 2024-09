Agatha all Along, la creatrice: “Porta avanti la tradizione meta di WandaVision… e i colpi di scena”

Pubblicazione: 09 settembre alle 12:07

Arriverà il 19 settembre su Disney+ Agatha All Along, la nuova serie live-action Marvel Television incentrata sul personaggio di Kathryn Hahn, Agatha Harkness, apparsa per la prima volta nell'acclamata serie Marvel Studios WandaVision.

Ad Anaheim, all'indomani della presentazione alla D23 ad agosto, abbiamo avuto modo di incontrare la creatrice Jac Schaeffer, che è stata la forza creativa di WandaVision, e che di Agatha ha diretto l'episodio pilota.

Schaeffer, tra i svariati argomenti toccati, ha parlato della decisione di coinvolgere i fan cambiando costantemente il titolo della serie. Come vi abbiamo raccontato, nei mesi che hanno preceduto la sua uscita, la serie stata pubblicizzata con diversi altri titoli che in un primo momento hanno generato una certa confusione tra i fan, tra cui Agatha: House of Harkness, Agatha: Coven of Chaos e Agatha: Darkhold Diaries.

A dire il vero… c’era Agatha dietro a tutto! Comunque, sì, è stata un’idea che ci è venuta durante le riunioni degli sceneggiatori, stavamo mettendo sul tavolo tutte le idee che avevamo per potere portare avanti la tradizione dell’elemento meta, iniziata con Wandavision, ovvero rompere la quarta parete e sfuggire alle logiche che la scrittura di una serie tv ti impone. E al tempo stesso scatenare i fan. Quindi già da principio ci siamo chiesti, se Agatha avesse una serie tutta sua, a quali malefatte ricorrerebbe? Abbiamo pensato che da subito avrebbe sparso falsi indizi, così siamo arrivati ad avere questa lista di circa 20 titoli diversi, tutti finti, uno più assurdo dell’altro, ho la lista sul mio telefono e mi fa ancora morire ogni volta che la rileggo. E il fatto che le persone li abbiano presi sul serio mi fa un po’ paura, insomma, non avrei mai intitolato la serie “Agatha: Covent of Chaos”, ma è stato divertente da osservare come processo!

La creatrice ha inoltre parlato della decisione di disseminare indizi e colpi di scena nel corso della serie esattamente come fatto con WandaVision:

A dire il vero non avevo mai realizzato niente del genere prima. Nei miei precedenti lavori ho sempre adorato inserire un elemento di colpo di scena che capovolgesse la storia, mi piace una narrazione che sbroglia la matassa pian piano. Wandavision è stata la mia prima esperienza televisiva a episodi, il lasciare un indizio e un colpo di scena finale o una rivelazione alla fine di ogni puntata. E questa è un po' una mia dipendenza. Per Agatha avevo un sacco di obiettivi a livello artistico e creativo su cosa volevo realizzare ma, a livello personale, volevo solo assistere a questa lenta risoluzione del mistero e al tempo stesso facendo divertire i fan, era questo che volevo.

Possiamo aspettarci dei colpi di scena in stile WandaVision, allora? "Sì" è stata la risposta secca di Schaeffer. L'intervista integrale, sottotitolata, è disponibile qui in alto.

Agatha All Along sarà su Disney+ il 19 settembre.