Agatha All Along: ecco perché la serie Marvel ha cambiato più volte titolo

Pubblicazione: 06 settembre alle 13:00

Agatha All Along, nuova serie Marvel Television (guarda il nuovo teaser), debutta questo mese su Disney+.

Nei lunghi mesi che hanno preceduto la sua uscita, è stato conosciuto con diversi altri titoli che in un primo momento hanno generato una certa confusione tra i fan: Agatha: House of Harkness, Agatha: Coven of Chaos e Agatha: Darkhold Diaries.

In una recente intervista con Comicbook, Brad Winderbaum, capo della divisione Tv e streaming Marvel, ha spiegato cosa si nascondeva dietro questa scelta di marketing:

Il nome è sempre stato Agatha All Along. Abbiamo proprio detto: "Sarà Agatha All Along". E poi qualcuno ha suggerito: "Dovremmo inventarci un mucchio di titoli diversi per ingannare il pubblico". Abbiamo iniziato proponendo di farlo attraverso una finta sedia da regista. E poi... “In realtà lo faremo con un finto annuncio”. E la cosa è andata avanti e indietro fino a diventare sempre più assurda.

Agatha All Along debutterà in Italia il 19 settembre con i primi due episodi su Disney+.