Agatha All Along, le prime reazioni: "Tutto ciò che ci si aspetta da uno spin-off di WandaVision"

Pubblicazione: 17 settembre alle 09:12

Domani notte scadrà l'embargo sulle recensioni di Agatha All Along, la nuova serie dei Marvel Studios in arrivo su Disney+ il prossimo 19 settembre. Nell'attesa, sono ora disponibili le prime reazioni a caldo della stampa, che ha avuto modo di vedere i primi quattro episodi sui nove programmati per questa prima stagione.

Vi proponiamo allora i primi commenti a caldo e le reazioni qui di seguito.

Agatha All Along è tutto ciò che ci si aspetterebbe da uno spin-off di WandaVision con tantissime citazioni e easter egg, il tutto mentre spiana la strada a un nuovo e divertente mistero! È estremamente divertente vedere il cast insieme sullo schermo, in particolare Hahn, Plaza e Jo Rupp (che vi farà ridere in ogni scena).

Agatha All Along è una delizia. I primi quattro episodi sono stravaganti, legittimamente divertenti e sorprendenti a livello di fumetti/MCU. Performance dinamite su tutta la linea. Non vedo l'ora di vederne altri. Non sorprende che lo spettacolo funzioni meglio quando l'intera congrega è riunita.

I primi quattro episodi di "Agatha All Along" mi hanno sorpreso. Equilibra in modo eccezionale l'inquietudine, l'umorismo e i colpi di scena. La musicalità della serie è uno dei miei elementi preferiti in assoluto e non vedo l'ora di vedere cosa succederà dopo. Venite, streghe: è il momento di formare una congrega!

I Marvel Studios lanciano un altro incantesimo di successo con Agatha All Along . Kathryn Hahn illumina questo angolo dell'MCU e la sua alchimia con Aubrey Plaza è magica! Joe Locke e la congrega sono accattivanti e la serie è un fantastico tributo alle streghe di tutta la cultura pop.

Agatha All Along ha un inizio lenta, ma ingrana verso la fine del secondo episodio. È più maturo e inquietante del previsto! Posta in gioco! Kathryn Hahn e Aubrey Plaza sono fantastiche, soprattutto insieme. Temo che la parte centrale possa essere ridondante, ma spero che rimanga così coinvolgente e divertente. Mi sono piaciuti i primi quattro episodi!

Agatha All Along è pazza e scatenata, nel senso positivo del termine. Kathryn Hahn è una forza, che si è fatta valere come Agatha Harkness come tutti sapevamo avrebbe fatto. Anche il resto del cast è divino, e Joe Locke è un gioiello. Vivace, stravagante e brillante.

Ho appena guardato gli episodi 1-4 di Agatha All Along. Sfortunatamente, NON mi sono divertito molto. Questa potrebbe essere la serie peggiore dell'MCU. La sceneggiatura e la recitazione sono mediocri nella migliore delle ipotesi. Ha avuto molti momenti che erano francamente e a dir poco "cringe". Odio davvero criticare serie come questa, ma è stato davvero molto difficile guardarla. L'unico aspetto positivo è Aubrey Plaza. È stata fantastica ogni volta che è apparsa sullo schermo.

Agatha All Along è tutto ciò che desideravo e molto di più. È diventata subito la mia serie preferita della Marvel. È divertente, misteriosa e deliziosamente inquietante. Ha una storia ben congegnata che ti tiene agganciato fin dall'inizio. Le dinamiche dei personaggi sono eccezionali, con un'alchimia incredibile tra tutti. L'intero cast offre interpretazioni così stellari che è difficile scegliere i migliori. Le accoppiate di Kathryn e Joe, e di Kathryn e Aubrey sono particolarmente meravigliose: rimarrete completamente incantati dal loro fascino.

La recensione di Badtaste arriverà allo scadere dell'embargo giovedì mattina.

Agatha all Along sarà disponibile dal prossimo 19 settembre su Disney+. Trovate tutte le notizie sulla nuova serie tv Marvel Studios nella nostra scheda.