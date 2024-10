Agatha All Along, Joe Locke parla finalmente della vera identità del suo personaggio: “Questo cambia le carte in tavola”

Pubblicazione: 15 ottobre alle 14:00

A quasi una settimana di distanza dall’ultimo episodio di Agatha All Along, Joe Locke ha parlato con EW del colpo di scena finale del quinto episodio e di come questo cambierà la carte in tavola per la congrega di streghe e per Agatha stessa.

Locke, infatti, non è altri che Billy Maximoff - uno dei due figli di Wanda Maximoff - alias Wiccan, la cui storia e il motivo per il quale è oramai cresciuto e intrappolato a Westview rimangono tutt’ora un mistero.

Sembra che l’episodio 6 chiarirà le motivazioni che hanno portato Billy a percorrere la Strada con le altre streghe e a compiere atti apparentemente malvagi, e Locke ha anticipato qualcosa in merito:

Adesso le cose si fanno serie. La serie inizia con Billy che è praticamente il famiglio di queste streghe, secondo a tutte loro. Ora si scopre che anche lui è una strega e questo cambia le carte in tavola. Non solo, ha il potere di fare del male a tutte loro ed è la persona più potente sulla Strada al momento.

Alla fine del quinto episodio, non sappiamo cosa Billy stia facendo a tutte quelle streghe… ma di certo non è qualcosa di buono. Abbiamo cercato di giocare molto su questo aspetto: quindi Billy è cattivo? È buono? Un ottimo parallelismo con quello che ha dovuto affrontare anche sua madre. Perché Wanda ha fatto cose cattive ma non é cattiva. Agatha, al contrario, è cattiva, ma al tempo stesso sembra che ci sia qualcosa di più in lei. Sappiamo che lui le ha mentito, e vogliamo giocare molto su quanto lui sia stato ambiguo con lei. La facciata dell’adolescente fanboy era tutta una finzione o faceva davvero parte di lui? Questo è uno degli aspetti più interessanti dell’interpretare il ruolo.

L’attore ha poi parlato della dubbia moralità delle azioni del suo personaggio e di come si collochi in una zona molto grigia:

Nell’attesa di scoprire le vere intenzioni di Billy Maximoff nel percorrere la Strada, vi ricordiamo che Agatha All Along è disponibile su Disney+ con un nuovo episodio in uscita ogni giovedì. La serie di Jac Schaeffer (WandaVision) con Kathryn Hahn si concluderà con l’episodio finale il onda il giorno di Halloween